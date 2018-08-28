روسيا تتجه نحو الاعتماد الذاتي في تقنيات الطب الشرعي

كشف رئيس هيئة التحقيقات الفدرالية الروسية، ألكساندر باستريكين، عن خطة مرتقبة لاستبدال المعدات الأجنبية المستخدمة في مخابر الطب الشرعي، بنظيرتها محلية الصنع.

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وأضاف رئيس الهيئة بأن المعدات، روسية الصنع، قد أظهرت كفاءة وجودة عالية تضاهي نظيراتها الأجنبية، بل وتتفوق عليها في بعض المجالات.

كذلك، أشار باستريكين إلى أن المعدات الروسية في علوم الطب الشرعي تتميز بحجم مدمج، وتقنية مرئية ولغوية تلائم المستخدم الروسي بشكل أكبر.

وخلال التصريحات الأخيرة، ضرب رئيس الهيئة مثالا عمليا عن جهاز متطور للغاية، يصنع بالكامل بوساطة شركات روسية، وهو "كاشف البخار"، الذي يتميز بقدرته الفائقة في تعقب ورصد عشرات الأنواع من المتفجرات.

المصدر: RT