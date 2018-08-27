تماما كالبشر.. تمساح يعبر الشارع من ممر المشاة! (فيديو)

قام تمساح في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية بعبور شارع عام مستخدما ممر المشاة، في ظاهرة غريبة لا تقوم بها عادة حيوانات مفترسة مثل التماسيح.

والتقط المشاة بالصدفة مقطعا يظهر التمساح وهو يعبر الشارع تماما كالبشر، إذ انتشر المقطع بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار المقطع الجديد، تفاوتت التعليقات بين الساخرة والجدية، فالبعض اعتبر أن التمساح "يحاول تذكير الناس بضرورة اتباع تعليمات السلامة على الطرقات"، بينما راح البعض الآخر إلى تفسير الظاهرة بمحاولة التمساح تقليد البشر، بعد أن لاحظ عبورهم المتكرر من الممر نفسه.

وتعد منطقة "Huntington Park" الواقعة في الولاية نفسها، من أغنى المناطق الأمريكية بالتماسيح، حيث تتكرر مصادفتها في المستنقعات والأحراش، وكذلك على الشواطئ المحاذية للأحياء السكنية.

المصدر: الصحافة الأمريكية