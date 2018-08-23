كلب بملامح تشبه البشر! (صور)

أشار الآلاف من متابعي إنستغرام إلى أن أحد الكلاب يشبه إلى حد كبير ملامح إنسان عجوز، وخاصة عندما يقوم بتعابير وجهية تشبه تعابير البشر.

وتطلق عائلة الكلب عليه اسم، "باكون الرجل العجوز"، وهو فعلا يشبه ملامح إنسان متقدم في السن، خاصة في التعابير التي تظهر على وجهه في حالة الملل أو التعب.

وترجع العائلة سبب الشبه بين باكون والإنسان، إلى كونه كلبا هجينا بين فصيلين مختلفين، هما "Chihuahua" و"Badger dog".

وقامت العائلة المالكة لباكون بالتقاط العديد من الصور ونشرها عبر حساب خصص له على موقع إنستغرام، تظهر الكلب في تعابير وجهية مختلفة وحالات متفاوتة، ساهمت في اكتسابه شعبية واسعة بين آلاف المتابعين.

Not today Satan, not today. A post shared by Bacon (@thebaconator) on May 14, 2018 at 8:18am PDT

Give Monday the side eye it deserves A post shared by Bacon (@thebaconator) on Jun 25, 2018 at 7:47am PDT

المصدر: Sputnik News + Instagram