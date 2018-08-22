"إلقاء القبض" على باتمان في كندا! (فيديو)

صور شهود عيان مركبة خارقة "سيارة باتمان" في مقاطعة أونتاريو الكندية، وهي تجتاز الشارع بسرعة جنونية.

وانتشر الفيديو الغريب في وسائل التواصل الاجتماعية، حيث تطارد سيارة الشرطة "سيارة باتمان" وتتمكن من اعتراضها. لكن المفاجأة الأكبر للجمهور، كانت نزول "باتمان" شخصيا من السيارة.

وتساءل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن حقيقة ما رأوه وعن باتمان الذي اعتقلته الشرطة لاحقا. فتبين أن السائق الغريب الذي انتحل شخصية بطل الأفلام الأسطورية، ما هو إلا المواطن، ستيفن لورانس، الذي كان عائدا إلى منزله من باري ساوند.

وقص لورانس حكايته الطريفة حيث ارتدى في هذا اليوم زيه المفضل (زي باتمان)، وانطلق في سيارته ليصبح نجم الشوارع التي يمر بها حيث يتلقى إشارات الإعجاب من ركاب وسائقي السيارات الأخرى الذين يصورونه أيضا.

إقرأ المزيد

لذلك وقف عند إشارة المرور، وطلب من عناصر دورية شرطة المرور الطلب من سائقي السيارات الأخرى عدم تشتيت انتباههم أثناء تصويرهم له، حرصا على سلامتهم وسلامة من في السيارات الأخرى في الشارع.

وعندما انطلق باتمان من جديد، لاحظ أن دورية الشرطة هي التي تتعقبه لالتقاط صورة تذكارية معه.

"كنت أعرف دائما أن رجال الشرطة لا يعملون فقط بل ويمتلكون القليل من روح المرح أيضا". ستيفن لورانس

وقال ستيفن إنه يقلد باتمان منذ أكثر من 20 عاما، بلبس الزي الذي لبسه بعد وفاة والده. وهو معتاد على الاهتمام الزائد من قبل المعجبين، لكنه مع ذلك يطلب من سائقي السيارات أن يكونوا أكثر حذرا، وعدم الانشغال بالتصوير أثناء قيادتهم لكي لا يتعرضوا للحوادث.

المصدر: لايف.رو