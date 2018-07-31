من الأقدم.. "باتمان" التركي أم الأمريكي؟

أطلق المواطن التركي، كمال أتاكان كيرجا، حملة على موقع "Change.org" الإلكتروني، لتغيير حدود إقليم باتمان التركي.

ونقلت القناة التلفزيونية التركية "Haber Turk"، أن الحملة على الإنترنت بدأت بجمع التواقيع لتغيير شكل حدود إقليم باتمان التركي، ليأخذ على الخارطة شكل شخصية باتمان الشهيرة.

There is a @Change petition to change the provincial borders of Batman (the Turkish city) into Batman (sign), because of course why not? https://t.co/zlb5ny72kDpic.twitter.com/r8kO1oKmDx — Akin Unver (@AkinUnver) 26 июля 2018 г.

ولاقت الحملة، رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها أكثر من 10 آلاف شخص. وأرفق بالحملة رسم لجزء من خريطة تركيا، يتوسطه "خفاش" فاتحا جناحيه، وكتب عليها (إقليم باتمان).

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وقالت الحملة على موقع الإنترنت: "إقليم باتمان بحاجة إلى تغييرات. ونستطيع البدء من تغيير الحدود فيه وجعله واقعيا أكثر".

وكان حاكم إقليم باتمان السابق، حسين كالكان، قد أعلن عبر وسائل الإعلام، عام 2008 نيته مقاضاة شركة وورنر براذر منتجة فيلم باتمان، لأنها لم تبلغ السلطات التركية عن استخدام اسم المقاطعة "باتمان" (اسم المقاطعة منذ زمن بعيد)، كتسمية لبطل سلسلة أفلامها الشهيرة التي كسبت أرباحا كبيرة.

ووعد كالكان إذا كسب القضية بتقديم المبلغ المكتسب من الدعوة إلى المشاريع الخيرية والاجتماعية في الإقليم.

المصدر: تاس