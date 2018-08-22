ثلاثة اختراعات عالمية كان الروس أول من أوجدها!

يجهل الكثيرون أن الروس أوجدوا العديد من الاختراعات لأول مرة في التاريخ، لكن تسويق بعضها وإنتاجه فشل نتيجة للظروف التاريخية، خاصة خلال حقبة الحرب العالمية الأولى.

وفيما يلي بعض الاختراعات التي أوجدها الروس قبل غيرهم:

- أول "سيارة" في التاريخ:

تمكن العالم الروسي، ليونتي شامشورينكوف، من اختراع أول عربة ذاتية الحركة تسير على أربع عجلات، في عام 1752، حيث يمكن تصنيفها كأول "سيارة" ميكانيكية في التاريخ البشري، كما أضاف لها أول ساعة لقياس المسافات المقطوعة.

وعلى الرغم من أن اختراع شامشورينكوف لأول "سيارة" سبق اختراع العالم الفرنسي، نيكولاس كونوت، في عام 1769، إلا أن اسمه لم يعرف على نطاق واسع حول العالم، إذ رفضت الحكومة القيصرية آنذاك تقديم الدعم المالي الكافي لتطوير ابتكاره الهام.

- مظلة القفز الجوي:

اخترعت أول مظلة على يدي الممثل الروسي، غليب كوتيلنيكوف، وهي التي تستخدم على نطاق واسع في يومنا هذا.

وخطرت الفكرة على بال كوتيلنيكوف، عندما شهد موت طيار روسي سقط من ارتفاع 400 متر، عقب تعطل طائرته في عام 1910. وقرر بعد الحادثة إيجاد طريقة فعالة قادرة على إنقاذ الطيار في حالات الطوارئ.

- مطفأة الحريق المعاصرة:

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الرغوة البيضاء هي أفضل سلاح لمواجهة الحرائق، ولكنها لم تكن معروفة للعالم قبل عام 1902، إذ كان الناس يستخدمون الماء والصودا في إطفاء الحرائق. وفي العام نفسه، قام أستاذ الكيمياء الروسي، ألكساندر لوران، باختراع أول عبوة إطفاء مملوءة بالرغوة.

عاش العالم لفترة طويلة في مدينة باكو، إحدى أهم مراكز النفط والطاقة في الإمبراطورية الروسية آنذاك، إذ شهد العديد من حرائق حقول النفط التي كان يصعب السيطرة عليها. وعندها، اجتهد في البحث عن مادة فعالة تستطيع القضاء على الحرائق بسرعة قياسية.

وأطلق على اختراعه الجديد اسم "لورانتينا"، الدال على اسم العالم، حيث روج المنتج لأول مرة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

المصدر: RBTH