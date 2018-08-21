أمريكا.. تمساح يقتل امرأة أثناء تجولها مع كلبها!

تعرضت امرأة من كارولينا الجنوبية، خرجت في جولة صباحية مع كلبها، لهجوم وحشي من قبل تمساح قام بسحبها إلى بحيرة قبل أن يقتلها.

وهاجم التمساح السيدة، كاساندرا كلاين (45 عاما)، أثناء سيرها مع كلبها قرب بحيرة في شبه جزيرة Sea Pines Plantation بولاية كارولينا الجنوبية، صباح يوم الاثنين 20 أغسطس. وقال شهود عيان إن التمساح سحب كلاين تحت الماء في غضون دقائق، ولكن كلبها لم يتعرض لأذى، وفقا لمكتب التحقيقات Beaufort County.

واستجابت خدمة الإطفاء للإنذار بالحادث، واستعادت جثة كلاين التي تم تحديدها لاحقا من قبل أقربائها. وقام المحققون بتفتيش البحيرة الشاطئية المستنقعية للعثور على التمساح البالغ طوله 8 أقدام، وتمكنوا من قتله في نهاية المطاف.

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وتجدر الإشارة إلى أن التمساح الأمريكي شائع في معظم الولايات الجنوبية الأمريكية، حيث تتوطن التماسيح في المساحة الممتدة من شرق ولاية تكساس وعبر فلوريدا حتى ولاية كارولينا الشمالية، حيث تزدهر في الأراضي الرطبة.

وعلى الرغم من وحشية التماسيح، فإن هجماتها القاتلة على البشر نادرة للغاية، ولم تحدث سوى 7 هجمات في الولايات المتحدة منذ عام 2010.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، توفيت السيدة شيزوكا ماتسوكي، بعد أن مزق جسدها تمساح في ديفي، فلوريدا. وللصدفة البحتة، كانت ماتسوكي تسير مع كلبها بالقرب من بحيرة، مثل كلاين، في ذلك الوقت.

المصدر: RT