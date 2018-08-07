فتاة تداعب تمساحا عملاقا في يوم تخرجها! (صور)

قامت طالبة جامعية بقضاء وقت مميز مع تمساح عملاق، زارته وتصورت برفقته في إحدى بحيرات ولاية تكساس الأمريكية، وذلك بمناسبة تخرجها من الجامعة.

وتصورت الطالبة، ماكنزي نولاند، مع تمساح بالغ يفوق طوله 4 أمتار، وذلك بعد أن تخرجت في اليوم نفسه في "كلية علم الأحياء البحرية".

وزارت ماكنزي المخلوق العملاق الذي يعرف في عموم الولاية باسم التمساح "Big Tex"، في محمية طبيعية تعد موطنا لأكثر من 450 تمساحا وزاحفا كبيرا.

كما يشتهر "Big Tex" بشراسته وحجمه الذي يفوق أقرانه، إذ تم اصطياده من أحد الأنهار القريبة في عام 2016، ونقل ليعيش داخل المحمية، بعد أن بات يشكل خطرا على ركاب القوارب في تلك المنطقة.

وتحدثت الفتاة عن صداقتها المميزة مع "Big Tex"، والتي بدأت تتوطد منذ أن زارت المركز لأول مرة، في مايو 2018.

كما أضافت أن التمساح يتجاوب سريعا عندما تناديه باسمه، وكذلك يلاحظ ويميز دخولها إلى البحيرة التي عادة ما تطعمه وتلاعبه فيها.

You-Tube: Rachel White

You-Tube: Rachel White

المصدر: BBC + YouTube