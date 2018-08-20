تحت الماء.. رقم قياسي جديد في حل مكعب روبيك! (فيديو)

تمكن فاكو موتشيلاشفيلي (18 سنة) من جورجيا من تسجيل رقم قياسي جديد في سرعة حل مكعب روبيك وهو تحت الماء، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتمكن فاكو من حل 6 مكعبات وهو تحت الماء خلال دقيقة واحدة و44 ثانية، بحضور ممثلين عن اتحاد الأرقام القياسية الجورجية، وعدد من المشاهدين في العاصمة تبليسي.

إقرأ المزيد

ويشارك الشاب فاكو في المسابقات الدولية بنجاح، وهو بطل جورجيا مرتين في سرعة حل مكعب روبيك، وقد تمكن من تسجيل هذا الرقم القياسي تحت الماء من أول محاولة.

وحمل الرقم القياسي السابق الأمريكي أنتوني بروكس، الذي تمكن في أغسطس عام 2014 من حل 5 مكعبات روبيك وهو تحت الماء، خلال دقيقة و18 ثانية.

أما الرقم القياسي في حل مكعب روبيك في الظروف الاعتيادية فقد سجله الأمريكي باتريك بونس (15 سنة)، في سبتمبر 2017، حيث تمكن من حل المكعب في 4.69 ثانية.

المصدر: لينتا. رو