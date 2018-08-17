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34 مليون دولار لتحديث ديكورات طائرتي ترامب

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34 مليون دولار لتحديث ديكورات طائرتي ترامب
Globallookpress Michael Täger/imago stock&people
طائرة الرئيس الأمريكي
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أنفق البنتاغون 34 مليون دولار لتحسين التصاميم والديكورات الداخلية لطائرتي الرئيس ترامب الاحتياطيتين من طراز بوينغ 757.

ويشير تقرير وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن القوات الجوية الأمريكية أبرمت، في 14 أغسطس الجاري، اتفاقا مع شركة بوينغ، قيمته 16 مليون دولار لصبغ طائرة بوينغ 757 وتحديث ديكوراتها وتصميمها الداخلي، ووضع مقاعد ثنائية بدلا من الثلاثية، وتغيير السجاد الأرضي وإجراء عمليات تنظيف شاملة للطائرة. وقد أنفق البنتاغون في السنة الماضية 18 مليون دولار على تحديث طائرة مماثلة.

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وأجرت ديلي ميل، في شهر يوليو الماضي، مقارنة بين طائرتي الرئيسين بوتين وترامب اللتين وصلا على متنيهما إلى هلسنكي. وتبين أن تكلفة طائرة الرئيس الروسي أقل بـ500 مليون دولار من طائرة الرئيس الأمريكي المحدثة (بوينغ 747-200 في).

المصدر: لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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