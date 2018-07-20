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بماذا تختلف طائرة بوتين عن طائرة ترامب؟ ( فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

بماذا تختلف طائرة بوتين عن طائرة ترامب؟ ( فيديو + صور)
RT
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قارنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، بين طائرتي الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، اللتين تم استخدامها للتوجه إلى قمة هلسنكي يوم 16 يوليو.

وقالت الصحيفة، إن قيمة طائرة بوتين (IL-96) أقل بـ 500 مليون دولار من طائرة ترامب (طائرة بوينغ 747-200B المعدلة).

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وأشارت الصحيفة، إلى أن قيمة الطائرة الأخيرة، تصل إلى مليار دولار، وهناك فارق أيضا في سرعة الطائرتين- 900 كيلومتر في الساعة للطائرة الروسية و1000 كيلومتر في الساعة للأمريكية.

ويبلغ طول الطائرة الروسية، 65 مترا والأمريكية، 70 مترا.

ولكن طائرة الرئيس الأمريكي، من الداخل، تبدو أكثر تواضعا: فهي تضم مكتبا وقاعة للمؤتمرات مع عازل للصوت، وغرفة طعام ومطبخا، ولكنها لا تضم قاعة للألعاب الرياضية وحماما فاخرا، وسريرا بحجم King-size،  كما هو الحال في طائرة الرئيس بوتين.

المصدر: لينتا رو

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