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لماذا يمكن ألا يحصل الأمير تشارلز على لقب "الملك تشارلز الثالث"؟

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لماذا يمكن ألا يحصل الأمير تشارلز على لقب
Gettyimages.ru Chris Jackson / Staff
الأمير تشارلز والأميرة كاميلا
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كشف السكرتير الصحفي السابق للملكة المتحدة أن الأمير تشارلز قد لا يصبح "الملك تشارلز الثالث" عندما يتولى العرش.

وقال ديكي أربيتر، إن تشارلز البالغ من العمر 69 عاما، يمكنه اختيار واحد من أسمائه الوسطى ليستخدمه كلقب رسمي له حين يصبح ملكا، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وهو "فيليب" أو "آرثر" أو "جورج".

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وأشار المتحدث الملكي السابق إلى أن العديد من الملوك والملكات البريطانيين قاموا بتغيير أسمائهم عند توليهم العرش، من ذلك جد تشارلز الذي اختار أن يصبح لقبه الرسمي "الملك جورج السادس" رغم أن اسمه الأول كان ألبرت.

وكشف أربيتر أن أمير ويلز سيرث عددا من الألقاب الجديدة عند توليه العرش، بما في ذلك دوق لانكستر، والمدافع عن الإيمان، والحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا، ورئيس الكومنولث، وملك مناطق وأقاليم أخرى.

كما أضاف أن "تشارلز سيصبح أيضا لورد مان (جزيرة مان) ودوق نورماندي، لكن بشكل عام سيعرف فقط بالملك".

المصدر: ديلي ميل

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