غراب "بطل" يوقف معركة شرسة بين قطتين! (فيديو)

أصبح غراب "فضولي" بطلا مقداما عندما تدخل في شجار شرس بين قطتين في بيلاروس، محاولا إطفاء فتيل المعركة الشرسة.

ووقع الحادث الغريب في مدينة Salihorsk، خلال شهر مايو الماضي. وتظهر لقطات الفيديو تدخل الغراب ومحاولة إبعاد القطتين عن بعضهما البعض.

ورغم عراك القطتين وتصاعد حدة المعركة، لم ييأس الغراب مع استمرار محاولة لفت انتباه إحداهما لإبعادها عن الأخرى. ولكن، يبدو أن جهود الطائر "البطل" لا جدوى منها، حيث تستأنف القطتان القتال الشرس.

ومع استمرار المعركة، يستمر الغراب في القفز على القطتين اللتين توقفتا في نهاية المطاف عن القتال، لينجح الغراب في مهمته دون إدراك أن النتيجة، وللأسف، ستكون مطاردته من قبل القطتين.

المصدر: RT