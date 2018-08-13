للحفاظ على السلام.. كلب يمنع قطة من خوض معركة حتمية (فيديو)

اكتسب فيديو غريب نشر على تويتر شعبية واسعة، إذ يظهر كلبا ينقذ قطة من معركة وشيكة مع قط شرس.

ونشر الفيديو على تويتر صاحب الحساب المسمى "@m_yosry2012"، ويظهر فيه تسلل قط يحمل طوقا وسلسلة، إلى الشارع، حيث يقترب من قط كان في انتظاره على الرصيف المقابل. ونظرا لتصرف القطين الحذر الذي ظهر في الفيديو، فهما كانا يتحضران لمعركة شرسة.

good boy doesn't let a fight break out 😀👌 pic.twitter.com/Vb0h0OKJ6H — Gaml .y (@m_yosry2012) 10 августа 2018 г.

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لكن ظهور كلب ذهبي اللون منع اندلاع المعركة، إذ أمسك بسلسلة القط الأول وجره بعيدا.

وأشاد مستخدمو الشبكة العنكبوتية بجهود الكلب في أنشطة "حفظ السلام"، وكتبوا تغريدات تشجع التصرف السلمي للكلب ومحافظته على الهدوء في الحي.

إذ كتب أحد المعلقين تغردية تقول، إن الكلب "لن يترك صديقه في محنة".

المصدر: لينتا. رو