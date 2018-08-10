بعد 24 سنة.. "نبوءة" وائل كفوري تتحق في جورجيا!

صدقت إحدى أغاني الفنان اللبناني وائل كفوري بعد 24 سنة من أدائه لها، حيث غناها لأول مرة عام 1994، ولاقت انتشارا جماهيريا رغم غرابة كلماتها.

وتقول كلمات مطلع الأغنية التي اشتهرت في التسعينيات: "معقول تشتي بآب وتثلج على الدنيا كلها .."

وقد انتشرت صور ومقاطع فيديو لمنتجع "غودا أوري" للتزلج في جورجيا، حيث تنهمر عليه الثلوج، اليوم الجمعة 10 أغسطس، الشهر الذي يعد من أحر أشهر السنة في العادة.

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ولم يقتصر الهطول على الثلج في هذه البلدة السياحية، بل رافقته أمطار غزيرة وبرد.

وصرح شاب جورجي يعيش في قرية "كازبيغي" الحدودية مع روسيا، لوكالة نوفوستي الروسية قائلا: "لقد غطى الثلج غودا أوري منذ البارحة، وفي قريتنا القريبة من غودا أوري الطقس سيئ أيضا. لقد هطلت لدينا أمطار ثم ثلوج ثم أمطار".

المصدر: نوفوستي