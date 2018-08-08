ردا على الشحرورة.. "الحب" يباع في روسيا!

قدمت فتاة من مدينة موسكو شكوى إلى هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا، تدعي فيها على شوكولاتة ماركة "KUdVIC"، لاحتوائها على مادة "الحب" ضمن مكوناتها.

ونشرت مجلة "Inc"، أن الفتاة، يكاتيرينا ماكارينكو، اشترت قطعة من الشوكولاتة في أحد مقاهي العاصمة الروسية، وبعد أن أكلتها، أخذت تدرس مكوناتها المكتوبة على الغلاف الورقي للمنتج فوجدت أن "الحب" يدخل في مكوناتها، ما أثار حفيظتها.

facebook.com/Меланжерный шоколад Кудвик

ولم يستطع العاملون في المقهى أن يشرحوا للفتاة من أين جاء مكون "الحب" في قطعة الشوكولاتة التي كانت قد أصبحت في معدتها.

وتواصلت ماكارينكو مع شركة "KUdVIC" المنتجة للشوكولاتة، لكنها لم تلق جوابا شافيا لاستفساراتها حول مادة "الحب".

وبعد الزيارة الثانية للمقهى، قدمت الفتاة شكوى رسمية إلى هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا، طالبت فيها الشركة بإزالة مكون "الحب" من قائمة المكونات المدونة على غلاف الشوكولاتة المذكورة، أو تفسير مصدر "الحب" في قائمة المكونات، وهل المادة صالحة للأطفال.

وقالت ماكارينكو: "من أين لي أن أعلم ماذا وضعوا في الشوكولاتة؟". وأجابت الشركة في نهاية المطاف على إدعاء الفتاة قائلة، إن مكون "الحب" في منتج الشوكولاتة موجود في القلب وليس في قطعة الشوكولاتة.

أما إجابة المغنية اللبنانية الراحلة الشحرورة صباح، فقد كانت كافية وشافية في أغنيتها الشهيرة: "قالوا لي الحب بينباع في منو عند البياع..".

المصدر: موسلينتا. رو