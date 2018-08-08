إعصار ناري نادر في لقطات مذهلة! (فيديو)

التقط رجال الأطفال في ديربيشاير ببريطانيا فيديو يصور إعصارا ناريا نادرا (firenado) شديد الارتفاع، أثناء قيامهم بإطفاء حريق صناعي بالقرب من بلدة سوادلينكوت.

ويظهر مقطع الفيديو عمودا شاهقا من النار يصل "إلى السماء"، فيما يتصاعد الدخان الأسود من بركة من النيران في مصنع للبلاستيك، حيث اندلع الحريق حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح الثلاثاء 7 أغسطس.

وشاركت خدمة الإطفاء والإنقاذ في Leicestershire، التي ساعدت مركز خدمات ديربيشاير وستافوردشير لإطفاء الحريق، شريط الفيديو على فيسبوك، قائلة: "ظهر إعصار النار عندما دخل الهواء البارد الجزء العلوي من الهواء الساخن، مسببا دوامة شبيهة بكيفية تشكل الإعصار".

وتسبب الحريق في أضرار واسعة النطاق في المنشأة، وانتشر إلى مبنى موقع صغير وعدد من شاحنات الرفع، وفقا لخدمة الإطفاء والإنقاذ.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، ولكن الدخان الهائل كان مرئيا إلى وسط مدينة نوتنغهام، على بعد 25 ميلا.

وفي حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء، تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الذي أحاط بمنصات بلاستيكية مكدسة، تستخدم عادة لصنع صناديق بلاستيكية لمحلات السوبر ماركت.

المصدر: إنديبندنت