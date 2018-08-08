إصلاحات في البيت الأبيض بغياب ترامب!

أعلن البيت الأبيض خطة الأعمال التي ستجري في مقر إقامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أثناء غياب، دونالد ترامب، في ما يسمى عطلة العمل في ناديه للغولف بنيوجيرسي.

ونشر البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 8 أغسطس الجاري، أن إصلاحات ستجري داخل المبنى الذي يقيم فيه رئيس الدولة، ولكنها لن تكون كبيرة كما حصل العام الماضي.

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وأشار تقرير البيت الأبيض إلى أن التصدعات في سقف القاعة الشرقية تثير القلق، مع الأخذ بالاعتبار سلامة عائلة الرئيس وموظفي البيت الأبيض وزواره.

ووفقا لخطة الإصلاح، سيتم ترميم التصدعات وسيعاد دهان السقف كاملا للحفاظ على المظهر التاريخي للقاعة. ومن المخطط أيضا تجديد وتلميع الرخام في الطابق الأول من السكن الرئاسي، وستستبدل 5 أبواب في الجناح الجنوبي لكثرة الاستعمال.

كما سيطال الإصلاح الجناح الغربي للبيت الأبيض، والذي يعد جناح العمل ويحتوي على المكتب البيضاوي. ومن المفترض القيام بترميم جذري لدورات المياه في هذا الجزء، حيث لم تجدد منذ ما يقارب 40 عاما. وسيشهد المطبخ وغرفة الطعام في هذا الجزء أيضا بعض الإصلاحات الخارجية.

المصدر: تاس