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"الرجل الصاروخ" هدية ترامب لكيم

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AFP KCNA VIA KNS / AFP
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حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي وصل إلى بيونغ يانغ صباح اليوم الجمعة، هدية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كانت عبارة عن قرص CD.

وذكرت صحيفة "شوسون إلبو" الكورية الجنوبية أن الهدية عبارة عن قرص CD للمطرب البريطاني المشهور ألتون جون يتضمن أغنيته "الرجل الصاروخ".

وأضافت: "قرص "الرجل الصاروخ" كان موضع حديث بين ترامب وكيم خلال قمتهما، حيث ذكر الأخير أن ترامب وصفه بـ"الرجل الصاروخ" خلال تفاقم التوتر بين البلدين العام الماضي".

وتابعت، أنه "وبعد أن سأل ترامب كيم عما إذا كان يعرف أغنية "الرجل الصاروخ"، أجاب الأخير بالنفي".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب استذكر الحديث الذي دار بينه وكيم، وطلب من بومبيو نقل القرص مع إمضائه للزعيم الكوري الشمالي، وأرفقه برسالة منه لكيم.

وعقد الزعيمان الكوري الشمالي والأمريكي لقاءهما الأول في 12 يونيو الماضي في سنغافورة، وأعرب كلاهما عن رضاه عن نتائجه.

المصدر: وكالات

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