 
مباشر

شكل الحواجب يحدد طبيعة الشخص!

متفرقات

شكل الحواجب يحدد طبيعة الشخص!
Globallookpress Vikki Grant/moodboard
الحواجب تكشف طبيعة الشخص
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km9v

اقترح علماء من جامعة تورونتو الكندية استخدام شكل الحواجب في التعرف على طبيعة الفرد وخصائص شخصيته.

وأجرى الباحثون استبيانا بمشاركة مجموعة من الطلاب لكشف السمات النرجسية للشخص. وبعد ذلك، تم التقاط صور للمشتركين في التجربة، عرضت فيما بعد على أشخاص آخرين طلب منهم تحديد طبيعة من في الصور.

إقرأ المزيد
تعابير الحزن والضحك تبدو على وجه الجنين في شهر الحمل السادس

وبينت نتيجة التجربة أن الناس حددوا بصورة صحيحة طبيعة من في الصورة في معظم الحالات. واستنتج الباحثون أن معظم هؤلاء الأشخاص أولوا اهتماما خاصا بالجزء العلوي من الوجه، حيث تبين أن حواجب النرجسيين تكون مختلفة (أغمق وأعرض وأكثف).

وفي المرحلة الثانية من التجربة، تم تغيير شكل الحواجب في الصور، وعرضت على الناس. ورأى المشاركون أن أصحاب الحواجب الثخينة والكثيفة نرجسيون، ما يخالف نتائج الاستبيان، ويدل على أن الحواجب كانت العامل الأهم في تحديد مقدار النرجسية.

المصدر: ميديك فوروم

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا