شكل الحواجب يحدد طبيعة الشخص!

اقترح علماء من جامعة تورونتو الكندية استخدام شكل الحواجب في التعرف على طبيعة الفرد وخصائص شخصيته.

وأجرى الباحثون استبيانا بمشاركة مجموعة من الطلاب لكشف السمات النرجسية للشخص. وبعد ذلك، تم التقاط صور للمشتركين في التجربة، عرضت فيما بعد على أشخاص آخرين طلب منهم تحديد طبيعة من في الصور.

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وبينت نتيجة التجربة أن الناس حددوا بصورة صحيحة طبيعة من في الصورة في معظم الحالات. واستنتج الباحثون أن معظم هؤلاء الأشخاص أولوا اهتماما خاصا بالجزء العلوي من الوجه، حيث تبين أن حواجب النرجسيين تكون مختلفة (أغمق وأعرض وأكثف).

وفي المرحلة الثانية من التجربة، تم تغيير شكل الحواجب في الصور، وعرضت على الناس. ورأى المشاركون أن أصحاب الحواجب الثخينة والكثيفة نرجسيون، ما يخالف نتائج الاستبيان، ويدل على أن الحواجب كانت العامل الأهم في تحديد مقدار النرجسية.

المصدر: ميديك فوروم