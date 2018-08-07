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تصويت بالإجماع لإزالة نجمة ترامب نهائيا من ممشى المشاهير

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تصويت بالإجماع لإزالة نجمة ترامب نهائيا من ممشى المشاهير
AFP David McNew
نجمة ترامب نهائيا من ممشى المشاهير
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صوتت مدينة ويست هوليوود بالإجماع لصالح إزالة نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ممشى المشاهير.

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ووافق مجلس المدينة المؤلف من خمسة أعضاء على اقتراح طرحه رئيس بلدية هوليوود، برو تيمبور جون داميكو، ورئيس مجلس المدينة، ليندسي هورفاث، بشأن إزالة نجمة ترامب، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال أصحاب المقترح إنه يجب إزالة النجمة "بسبب المعاملة المثيرة للقلق لترامب للنساء وأفعال أخرى".

وقبل التصويت الذي جرى، يوم الاثنين 6 أغسطس، أشار مجلس مدينة ويست هوليوود إلى سياسات ترامب، بما في ذلك قراره الانسحاب من اتفاقية باريس، وفصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود المكسيكية وغيرها.

وحصل ترامب على النجمة في ممشى المشاهير بالقرب من هايلاند أفينو، في عام 2007، ومنذ أن أصبح رئيسا، تم تخريب النجمة عدة مرات، آخرها في يوليو الماضي، حيث قام أوستن ميكيل كلاي، البالغ من العمر 24 عاما، بتدمير النجمة باستخدام معول، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

وبرزت هناك دعوات عديدة لإزالة نجمة ترامب، عندما أشار إلى المهاجرين المكسيكيين بأنهم مغتصبون ومجرمون خلال حملته الرئاسية.

المصدر: RT

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