مجهول يحطم نجمة دونالد ترامب في هوليوود

أقدم مجهول على تحطيم نجمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ممشى المشاهير بمدينة هوليوود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن المخرب أقدم، اليوم الأربعاء، على تحطيم النجمة النحاسية المحفورة في الرصيف باستخدام معول، مع العلم أنها رممت بعد حادثة مشابهة في عام 2016.

So this just happened again... somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA 📸: Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV — Jonathan Gonzalez (@JonathanNBCLA) July 25, 2018

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن شرطة لوس أنجلوس تحقق في الحادث بعد هروب الجاني الذي قيل إنه أخفى المعول داخل حاملة قيثارة. وتقول التقارير إن الحادثة وقعت.

وشوهدت بقايا الأداة المعدنية وحافظة القيثارة على الرصيف في المكان الذي تواجدت فيه الشرطة المحلية.

President Trump’s star on the Walk of Fame has been vandalized again. Details @ABC7pic.twitter.com/PyocRok5Ki — John Gregory (@abc7johngregory) July 25, 2018

Donald Trump’s star completely destroyed along the Hollywood walk of fame. pic.twitter.com/b1bpLhmG2X — Ryan Parker (@TheRyanParker) July 25, 2018

وثبتت النجمة، المصنوعة من الترياتسو (مركب من الرخام والكوارتز والجرانيت والزجاج) والنحاس الأصفر، لأول مرة في عام 2007، في 6801 هوليوود بولفار، بالقرب من مسرح دولبي، حيث يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وخلال تحطيمها لأول مرة، ادعى رجل أنه يحاول امتلاك النجمة ليبيعها في مزاد علني لدعم النساء اللاتي اتهمن ترامب بسوء السلوك الجنسي.

BREAKING Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame smashed AGAIN https://t.co/3ETSAcz5Ixpic.twitter.com/pRJ57UvmNK — Daily Star (@Daily_Star) July 25, 2018

Trump's star on the Hollywood Walk of Fame was destroyed with a pickax this morning. 🤣🤣🤣#WednesdayWisdom#WednesdayMotivationpic.twitter.com/8FUe05jQJk — Holly Figueroa O'Reilly 🌊 BWCS (@AynRandPaulRyan) July 25, 2018

وقبل ذلك، قام فنان ببناء جدار صغير حول النجمة احتجاجا على خطة ترامب لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقد تعرضت النجمة للتشويه مرات عديدة، وهي واحدة من بين 2600 نجمة للمشاهير على طول شارع هوليوود بولفار وشارع فاين.

المصدر: إنديبندنت