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مجهول يحطم نجمة دونالد ترامب في هوليوود

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مجهول يحطم نجمة دونالد ترامب في هوليوود
Gettyimages.ru Robyn Beck
مجهول يحطم نجمة دونالد ترامب في هوليود
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أقدم مجهول على تحطيم نجمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ممشى المشاهير بمدينة هوليوود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن المخرب أقدم، اليوم الأربعاء، على تحطيم النجمة النحاسية المحفورة في الرصيف باستخدام معول، مع العلم أنها رممت بعد حادثة مشابهة في عام 2016.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن شرطة لوس أنجلوس تحقق في الحادث بعد هروب الجاني الذي قيل إنه أخفى المعول داخل حاملة قيثارة. وتقول التقارير إن الحادثة وقعت.

وشوهدت بقايا الأداة المعدنية وحافظة القيثارة على الرصيف في المكان الذي تواجدت فيه الشرطة المحلية.

وثبتت النجمة، المصنوعة من الترياتسو (مركب من الرخام والكوارتز والجرانيت والزجاج) والنحاس الأصفر، لأول مرة في عام 2007، في 6801 هوليوود بولفار، بالقرب من مسرح دولبي، حيث يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وخلال تحطيمها لأول مرة، ادعى رجل أنه يحاول امتلاك النجمة ليبيعها في مزاد علني لدعم النساء اللاتي اتهمن ترامب بسوء السلوك الجنسي.

وقبل ذلك، قام فنان ببناء جدار صغير حول النجمة احتجاجا على خطة ترامب لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقد تعرضت النجمة للتشويه مرات عديدة، وهي واحدة من بين 2600 نجمة للمشاهير على طول شارع هوليوود بولفار وشارع فاين.

المصدر: إنديبندنت

// 26.06.2018 по тикету 15478

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