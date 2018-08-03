قطعة ماس روسية صغيرة تباع بـ 10 ملايين دولار

قالت شركة استخراج الماس الروسية "ألروسا" في بيان، إنها باعت في مزاد علني أهم قطعة ماس من مجموعة تسمى "ديناستيا" (السلاسلة) بـ 10 ملايين دولار.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الماسة باهظة الثمن وصقلها أمهر وأشهر المختصين الروس، وهي شفافة وكتلتها تساوي 51.38 قيراطا وتحتوي على 57 واجهة.

وهذه الماسة هي الأخيرة من ضمن 5 ماسات من هذا النوع استخرجتها شركة" ألروسا" عام 2015 في جمهورية "ياقوتيا" الروسية، بوزن إجمالي بلغ 179 قيراطا.

المصدر: "نوفوستي"