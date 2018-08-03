صائد كنوز يعثر على خاتم روماني نادر عمره 1800 عام

عثر أحد هواة التاريخ على خاتم ذهبي موقّع يعود تاريخه إلى 1800 عام، في منطقة سومرست بالمملكة المتحدة.

وتمكن صائد الكنوز الهاوي من اكتشاف القطعة الأثرية باستخدام جهاز للكشف عن المعادن، وكانت في حالة جيدة للغاية.

ويحتوي الخاتم، وهو عيار 24 قيراطا، على نقش لآلهة النصر الرومانية، ويعتقد بأنه يعود إلى شخصية ذات "مكانة عالية" في الفترة ما بين 200 إلى 300 ميلادي.

إقرأ المزيد

ووجد صائد الكنوز وأحد أعضاء الجيش الخاص السابق، جيسون ماسي، البالغ من العمر 45 عاما، قطعة المجوهرات النادرة في حقل قرب كروكيرن، وهو الموقع نفسه الذي عثر فيه على تابوت روماني نادر مبطن بالرصاص.

ولم يحدد المتحف البريطاني حتى الآن قيمة الاكتشاف، إلا أن ماسي ومالك الأرض سيحصلان على 50% من الأرباح.

ويعتقد أن موقع الاكتشاف كان في يوم من الأيام منزلا لشخص روماني ذي مكانة عالية. وعثر على هذه القطعة الأثرية خلال عملية تطوعية مع مجموعة "اكتشاف للمحاربين القدماء"، وقد اكتشفت المجموعة 60 قطعة نقدية رومانية يوم الأحد، وما تزال أعمال التنقيب في الموقع مستمرة.

المصدر: RT