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حاول سرقة طائرة ليحضر حفلا موسيقيا!

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حاول سرقة طائرة ليحضر حفلا موسيقيا!
pexels.com/ Pixabay
صورة أرشيفية
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ألقت شرطة ولاية أركنساس الأمريكية القبض على شاب حاول سرقة طائرة مدنية في أحد مطارات الولاية.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، فإن "الشاب المدعو زيماركوس ديفون سكوت البالغ من العمر 18 عاما، تسلل إلى أحد مطارات ولاية أركنساس وحاول سرقة طائرة ركاب نفاثة، لكن قوات أمن المطار فاجأته وألقت القبض عليه في قمرة الطائرة".

txktoday.com
زيماركوس ديفون سكوت

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وأثناء التحقيق معه، أكد الشاب أنه أراد سرقة الطائرة والتوجه بها لحضور حفل لموسيقى الراب في شيكاغو الأمريكية.

المصدر: لايف. رو

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