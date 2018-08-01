من هي "الرعب الطائر" التي هزت الألمان في الحرب العالمية؟

تصادف اليوم الذكرى السنوية الـ75 لوفاة، ليديا ليتفياك، البطلة السوفيتية، وإحدى أساطير الحرب العالمية الثانية.

ولدت ليديا فلاديميروفنا ليتفياك في الاتحاد السوفيتي، في 21 أغسطس 1921. وفي عمر الـ 14، التحقت بمدرسة "خيرسون" العسكرية الجوية، وبعد تخرجها، عملت كطيار مدرب في نادي "كالينين" الجوي.

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ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، انضمت ليديا لصفوف القوات الجوية في الاتحاد السوفيتي، وعرفت كواحدة من أبرز من قاد طائرات "ياك-1"، وحققت إنجازات هائلة في المعارك الدائرة حينها، حيث تمكنت من إسقاط 12 مقاتلة وقاذفة ألمانية وإصابة العديد من الطائرات الأخرى، حتى أطلق عليها الألمان اسم "الطيار المرعب" أو "الرعب الطائر".

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وفي الأول من أغسطس عام 1943، وأثناء تصديها مع عدد من الطيارين السوفيت لسرب ألماني بالقرب من مدينة لوغانسك، تعرضت طائرة ليديا لإصابة بالغة، وهوت في منطقة مجهولة، واعتبرت في عداد المفقودين. وتم تكريمها غيابيا كبطلة من أبطال الحرب العالمية الثانية. وفي 5 مايو عام 1990، أصدر الرئيس السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، أمرا باعتبار ليتفياك بطلة وطنية، وسلم ذويها وسام النجمة الذهبية.

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المصدر: نوفوستي+ وكالات