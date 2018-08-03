 
مباشر

دب يحطم سيارة احتُجز داخلها! (فيديو)

متفرقات

دب يحطم سيارة احتُجز داخلها! (فيديو)
Gettyimages.ru Murguia©photography
دب يحطم سيارة احتُجز داخلها!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klmx

قام دب بتحطيم سيارة سوبارو بولاية كولورادو الأمريكية، يوم الاثنين 30 يوليو، بعد أن وجد نفسه محاصرا داخلها.

وأصدر مكتب جيفرسون كاونتي، مقطع فيديو يوضح عملية إطلاق سراح الدب، ويوثق الدمار الكبير الذي لحق بالسيارة. كما كتب في منشور على فيسبوك: "كثيرا ما حذرنا من ترك السيارة غير مقفلة، ما يسهل على اللصوص سرقة الأشياء منها، ولكن كما رأينا فإن ذلك يُسهل على الدببة أيضا الدخول إليها وإلحاق الضرر بها".

وقام ضابط بفتح باب السيارة من مسافة آمنة باستخدام حبل، وسرعان ما خرج الدب الأسود الصغير وفر بسرعة من المكان. وبعد ذلك، اقترب الضابط من السيارة لتقييم الضرر، ليجد أن الدب قد مزق المفروشات والتجهيزات الداخلية إلى أشلاء.

ونُشر الفيديو على موقع فيسبوك مع تحذير سائقي السيارات، حول ضرورة إقفال سياراتهم للحد من فرص فقدان العناصر المهمة، وخسارة السيارة ككل.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لإجبار على الدعارة والاستغلال في العمل وعدد "العبيد" في أمريكا تجاوز400 ألف!