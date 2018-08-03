دب يحطم سيارة احتُجز داخلها! (فيديو)

قام دب بتحطيم سيارة سوبارو بولاية كولورادو الأمريكية، يوم الاثنين 30 يوليو، بعد أن وجد نفسه محاصرا داخلها.

وأصدر مكتب جيفرسون كاونتي، مقطع فيديو يوضح عملية إطلاق سراح الدب، ويوثق الدمار الكبير الذي لحق بالسيارة. كما كتب في منشور على فيسبوك: "كثيرا ما حذرنا من ترك السيارة غير مقفلة، ما يسهل على اللصوص سرقة الأشياء منها، ولكن كما رأينا فإن ذلك يُسهل على الدببة أيضا الدخول إليها وإلحاق الضرر بها".

وقام ضابط بفتح باب السيارة من مسافة آمنة باستخدام حبل، وسرعان ما خرج الدب الأسود الصغير وفر بسرعة من المكان. وبعد ذلك، اقترب الضابط من السيارة لتقييم الضرر، ليجد أن الدب قد مزق المفروشات والتجهيزات الداخلية إلى أشلاء.

'A bear broke into a car and locked himself in. Car 0. Bear 1' https://t.co/O2GdE9cRnc — RT (@RT_com) April 20, 2018

ونُشر الفيديو على موقع فيسبوك مع تحذير سائقي السيارات، حول ضرورة إقفال سياراتهم للحد من فرص فقدان العناصر المهمة، وخسارة السيارة ككل.

المصدر: RT