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5 علامات لاختيار البطيخ الأحمر حلو المذاق

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5 علامات لاختيار البطيخ الأحمر حلو المذاق
Globallookpress
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يتربع البطيخ الأحمر في فترة الصيف على عرش الفواكه لمذاقه الحلو واحتوائه على كميات من كبيرة من الماء.

 لكن كثيرين عاجزون عن انتقاء البطيخ الأحمر الحلو، لذا سنقدم عددا من النصائح التي يتبعها ذوو الخبرة في هذا المجال:

  • عادة ما تظهر على البطيخ الناضج بقعة تعرف ببقعة الحقل، وهي في البطيخ الأحمر الحلو يجب أن تكون صفراء أو برتقالية اللون.
  • توجد على البطيخ الأحمر الحلو نقاط بنية اللون تشير إلى أن النحل لامس أجزاء التلقيح على زهرة البطيخ عدة مرات.
  • يقسم البطيخ إلى جنسين (ذكر وأنثى)، ويتميز الذكر بشكله البيضاوي وكبر حجمه، بخلاف الأنثى التي عادة ما يكون شكلها كروي وطعمها أكثر حلاوة.
  • قم بالنقر على البطيخ فإذا سمعت رنينا ذا صدى فأعلم أنه أحمر حلو المذاق.
  • يجب أن يكون ذيل البطيخ الحلو المذاق جافا ويابسا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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