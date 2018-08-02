جسر فيتنام "الذهبي" يجتاح الإنترنت (صور)

أصبح "الجسر الذهبي" الجديد في فيتنام أحدث المعالم السياحية في البلاد، وأحدث هوسا عبر الإنترنت بعد افتتاحه في وقت سابق من هذا الصيف.

وبدأ السياح والسكان المحليون على حد سواء، بالتدفق إلى جسر "كو فانغ" أي "الجسر الذهبي"، منذ افتتاحه بالقرب من "دا نانغ"، وسط فيتنام، في يونيو الماضي، لالتقاط الصور مع الهيكل المذهل الذي يبدو وكأنه معلق بالسماء وتمسكه يدان حجريتان عملاقتان.

وشيد الجسر البالغ طوله 150 مترا، فوق تلال "با نا" ذات المناظر الخلابة التي تقع على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر، ويقدم تجربة رائعة بالسير "فوق السحاب" مباشرة.

여기가 천국☁️☁️ A post shared by 🇰🇷🇯🇵🇨🇳🇵🇭🇹🇭🇹🇼🇻🇳 (@hwangyou93) on Jul 30, 2018 at 1:48am PDT

ويعد الجسر أحدث استثمار في مشروع التجديد في فيتنام، والذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار، ويهدف إلى تحويل البلاد إلى منطقة جذب سياحي، وقد بات "دا نانغ" يجذب الملايين من السياح بالفعل.

واستغرقت إقامة الجسر نحو سنة، وتحيط به قرية فرنسية تعود إلى زمن الاستعمار الفرنسي في القرن العشرين، وتلفريك طوله 5.8 كلم، كان أطول تلفريك في العالم.

#바나힐 #케이블카 높이 실화????????😱 A post shared by @ yeon.ji.jang on Aug 1, 2018 at 11:35pm PDT

المصدر: RT