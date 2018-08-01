صور مذهلة تجسد تناغم الفساتين مع الطبيعة الرائعة!

تسافر المصورة الروسية، كريستينا ماكييفا، من موسكو إلى العالم لتلقط صورا مذهلة وفريدة من نوعها.

وفي أحدث مجموعاتها، ابتكرت صورا تشبه الصور الخيالية لعارضات يرتدين فساتين فضفاضة "تتدفق" عبر المناظر الطبيعية الجميلة.

Kristina Makeeva

Kristina Makeeva

Kristina Makeeva

وحصلت المصورة ماكييفا على الفساتين، إما عن طريق اقتراضها من المصممين أو صنعها بنفسها.

© Kristina Makeeva

Kristina Makeeva

وشملت المواقع المتنوعة التي ظهرت في سلسلة التصوير الفوتوغرافي، الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، والصحراء في عمان وقنوات البندقية والمعابد في تايلاند.

Kristina Makeeva

Kristina Makeeva

وحققت الصور المذهلة انتشارا واسعا على مواقع الإنترنت، ويوجد لدى ماكييفا 591 ألف متابع على إنستغرام، حيث تنشر صورها الجميلة بشكل منتظم.

Kristina Makeeva

المصدر: ديلي ميل