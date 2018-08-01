صور مذهلة تجسد تناغم الفساتين مع الطبيعة الرائعة!
تسافر المصورة الروسية، كريستينا ماكييفا، من موسكو إلى العالم لتلقط صورا مذهلة وفريدة من نوعها.
وفي أحدث مجموعاتها، ابتكرت صورا تشبه الصور الخيالية لعارضات يرتدين فساتين فضفاضة "تتدفق" عبر المناظر الطبيعية الجميلة.
وحصلت المصورة ماكييفا على الفساتين، إما عن طريق اقتراضها من المصممين أو صنعها بنفسها.
وشملت المواقع المتنوعة التي ظهرت في سلسلة التصوير الفوتوغرافي، الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، والصحراء في عمان وقنوات البندقية والمعابد في تايلاند.
وحققت الصور المذهلة انتشارا واسعا على مواقع الإنترنت، ويوجد لدى ماكييفا 591 ألف متابع على إنستغرام، حيث تنشر صورها الجميلة بشكل منتظم.
المصدر: ديلي ميل