أغلى منزل في العالم للبيع

عرض غراند مارنييه، صاحب أشهر ماركة كونياك في العالم، القصر الذي يبلغ عمره 187 عاما وتبلغ مساحته 1672 مترا مربعا للبيع، بمبلغ مبدئي بلغ 411 مليون دولار.

وبني القصر الذي يقع في الريفييرا الفرنسية (الشاطئ اللازوردي) على البحر المتوسط، عام 1830 وبيع عام 1850 لعمدة المنطقة الذي زرعه بالزيتون. كما أعيد بيعه عام 1904 للملك البلجيكي ليوبولد الثاني (1865-1909).

Globallookpress Mary Evans Picture Library

ويحتوي قصر "الأحلام" على 14 غرفة نوم وقاعة للحفلات، ومسبح ضخم وبركة اصطناعية واصطبل يتسع لـ 30 حصانا.

وتضم الفيلا حديقة من الأفضل في أوروبا، لاحتوائها على 15 ألف نوع من النباتات و20 دفيئة للنباتات الاستوائية.

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كما تتجلى فخامة القصر في زخارفه الفريدة وثرياته الكريستالية الضخمة وأبوابه الفرنسية ولوحاته الفنية من القرن التاسع عشر، والتي يبلغ طولها من الأرض حتى السقف.

ويحتوي القصر على مكتبة ضخمة صممت من الخشب، فيها 3 آلاف كتاب في علم النبات وفي العلوم الطبيعية، ومن ضمنها كتاب ضخم قديم يعود تاريخه لعام 1640 م، ويبلغ ثمنه مئات الآلاف من الدولارات.

وتحيط بالقصر حدائق من برتقال خاص ذو طعم مر، بحسب البستاني مارك تيكسير، ما يميز منتجات غراند مارنييه الكحولية الشهيرة.

المصدر: لايف. رو