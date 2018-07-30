 
مباشر

سباق دراجات نارية ينتهي بحادث أليم! (فيديو)

متفرقات

سباق دراجات نارية ينتهي بحادث أليم! (فيديو)
You-Tube: Motorcycle
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kknp

انتشر فيديو جديد يوثق حادث سير أليم في بولندا، تعرض له أحد المتسابقين خلال سباق دراجات رياضية غير رسمي.

ويظهر المقطع المسجل المتسابقين وهم يتنافسون بسرعة كبيرة على طريق عام، متجاوزين السيارات بمناورات خطيرة.

وبعد مرور ثوان، حاول أحد المتسابقين المناورة بجوار سيارة كانت تغير مسارها من مسرب إلى آخر على الطريق العام، لكن الدراج لم يمتلك الوقت الكافي للقيام بالتجاوز الخطير، ما سبب تعرضه لحادث خطير إثر ارتطامه مباشرة بالسيارة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا