سباق دراجات نارية ينتهي بحادث أليم! (فيديو)

انتشر فيديو جديد يوثق حادث سير أليم في بولندا، تعرض له أحد المتسابقين خلال سباق دراجات رياضية غير رسمي.

ويظهر المقطع المسجل المتسابقين وهم يتنافسون بسرعة كبيرة على طريق عام، متجاوزين السيارات بمناورات خطيرة.

وبعد مرور ثوان، حاول أحد المتسابقين المناورة بجوار سيارة كانت تغير مسارها من مسرب إلى آخر على الطريق العام، لكن الدراج لم يمتلك الوقت الكافي للقيام بالتجاوز الخطير، ما سبب تعرضه لحادث خطير إثر ارتطامه مباشرة بالسيارة.

المصدر: وكالات