أوبر تنفذ 10 مليارات رحلة!

نفذت شركة أوبر لخدمة سيارات الأجرة 10 مليارات رحلة لتوصيل الزبائن في جميع أنحاء العالم.

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وتميز العام الأخير بالنسبة للشركة بمضاعفة عدد رحلاتها في خدمة الزبائن في جميع أنحاء العالم. وحققت الشركة، منذ تأسيسها عام 2010 حتى نهاية يوليو عام 2017، 5 مليارات رحلة خدمية.

وتضاعف هذا الرقم خلال العام الأخير 2018، حيث قامت سيارات الشركة بـ5 مليارات رحلة، أي نفس عدد رحلاتها خلال 6 أعوام ونصف منذ إنشائها.

وينشر موقع خدمات أوبر بنشاط جميع إحصائيات الشركة من رحلات وعائدات وغيرها من البيانات. وعلى سبيل المثال، تلقى سائقو أوبر "بقشيشا" بقيمة 600 مليون دولار خلال العام الأخير فقط.

المصدر: لايف. رو