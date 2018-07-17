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ميزة من أوبر تريح الراكب من عناء البحث عن السيارة

عالم السيارات

ميزة من أوبر تريح الراكب من عناء البحث عن السيارة
ZUMAPRESS.com-© Eurokinissi
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حدثت شركة أوبر تطبيقها على الهواتف الذكية ليتمكن السائق من العثور على الراكب بسهولة وسرعة في الأماكن المزدحمة أو غير المعروفة بالنسبة له.

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وتسمى الميزة الجديدة في التطبيق "Spotlight"، وتعمل لدى ضغط الراكب على زر خاص يضيء في هاتفه لدى اقتراب سائق سيارة أوبر، وعندها تصدر الشاشة ضوءا خاصا أحمر أو أخضر أو أصفر، يراه السائق لدى رفع الراكب يده بالمحمول بين الناس إن كان في منطقة مزدحمة.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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