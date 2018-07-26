أغلى امرأة في إنستغرام
احتلت عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، المركز الأول ضمن قائمة "أغلى" مستخدمي إنستغرام على الإطلاق.
ونشرت صحيفة "Hopper HQ" أن كايلي جينر احتلت صدارة "Instagram Rich List 2018"، إذ بلغ سعر منشورها الواحد على إنستغرام مليون دولار. ويبلغ عدد متابعي جينر الآن 111 مليون شخص على إنستغرام.
وأشارت الصحيفة إلى أن جينر تجاوزت شقيقتها كيم كارداشيان، التي تراجعت إلى الدرجة الرابعة بمبلغ 750 ألف دولار للمنشور الواحد.
ومن بين الأوائل في القائمة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو (750 ألف دولار للمنشور)، والفائزة بالمرتبة الأولى للعام الماضي، سيلينا غوميز، التي بلغ ثمن منشورها 800 ألف دولار.
ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التي ترغب في ترويج منتجاتها تدفع مبالغ مالية ضخمة للمشاهير والمؤثرين على جماهير التواصل الاجتماعي مقابل منشوراتهم.
المصدر: لينتا. رو