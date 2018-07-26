أغلى امرأة في إنستغرام

احتلت عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، المركز الأول ضمن قائمة "أغلى" مستخدمي إنستغرام على الإطلاق.‏

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ونشرت صحيفة "Hopper HQ" أن كايلي جينر احتلت صدارة "Instagram Rich List 2018"، إذ بلغ سعر منشورها الواحد على إنستغرام مليون دولار.‏ ويبلغ عدد متابعي جينر الآن 111 مليون شخص على إنستغرام.

وأشارت الصحيفة إلى أن جينر تجاوزت شقيقتها كيم كارداشيان، التي تراجعت إلى الدرجة الرابعة بمبلغ 750 ألف ‏دولار للمنشور الواحد.‏

ومن بين الأوائل في القائمة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو (750 ألف دولار للمنشور)، والفائزة بالمرتبة الأولى للعام الماضي، سيلينا غوميز، التي بلغ ثمن منشورها 800 ألف دولار.‏

ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التي ترغب في ترويج منتجاتها تدفع مبالغ مالية ضخمة للمشاهير والمؤثرين على جماهير التواصل الاجتماعي مقابل منشوراتهم.

المصدر: لينتا. رو