لماذا "ضرب" الحرس الملكي سائحة؟ (فيديو)

دفع حارس ملكي في قلعة ويندسور في بيركشاير البريطانية، سائحة صينية اعترضت طريقه أثناء مراسم تبديل الحرس الملكي.

إقرأ المزيد

وحقق الفيديو الذي انتشر عبر الإنترنت مشاهدات عالية. إذ ترصد مشاهده تجاوز سائحة للحاجز الفاصل بين الجمهور وحرس قلعة ويندسور الملكية، أثناء عملية تبديل الحرس الملكي التي يجتمع السياح عادة لمشاهدتها.

ويظهر الحارس باللباس الرسمي إذ يمضي قدما غير آبه بما يصادفه في طريقه، حيث دفع السائحة التي اعترضت مساره لالتقاط صورة على ما يبدو، في تلك اللحظة.

واختلفت تعليقات مشاهدي الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعية، فبينما برر البعض تصرفه لأنه في مهمة رسمية ولا يسمح له بأي هفوة مهما كان السبب، قال آخرون إن الحارس لم يحسب قوة دفعه للمرأة التي بدت على ملامحها آثار الدهشة.

المصدر: لايف. رو