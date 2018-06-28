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رجل يسقط من دولاب الهواء الخطير بسبب سيلفي! (فيديو)

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رجل يسقط من دولاب الهواء الخطير بسبب سيلفي! (فيديو)
Globallookpress © GÃ©Rard Houin
رجل يسقط من دولاب الهواء الخطير بسبب سيلفي!
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انتهت محاولة التقاط سيلفي بمأساة حقيقية لرجل في مدينة إيركوتسك بسيبيريا الروسية، نتيجة سقوطه من "عجلة فيريس" أو دولاب الهواء في مدينة الملاهي.

ويبدو أن الرجل كان مخمورا عند صعوده إلى أعلى الدولاب على ارتفاع 50 مترا لالتقاط صورة سيلفي. ولكن، صُدم أصدقاؤه عند توثيقهم لحادثة سقوطه أرضا من الارتفاع الشاهق.

وفي حديث مع 360 Channel، قال نائب رئيس بلدية إيركوتسك، فلاديمير بريلوفسكي، إن 4 أصدقاء سكارى كانوا في طريقهم، يوم الأربعاء 27 يونيو الجاري، إلى موقع بناء حيث توجد "عجلة فيريس".

وتسلق 3 من الرجال العجلة من أجل التقاط صور السيلفي، ولكن أحدهم فقد توازنه وسقط، ما أدى إلى اصطدامه بالعديد من الحزم المعدنية على طول الطريق إلى الأسفل.

وقال المسؤول إن الرجل نُقل إلى المستشفى وما يزال في حالة حرجة.

المصدر: RT

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