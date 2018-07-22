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العوم على فراش مطاطي في شوارع سمارا الروسية

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العوم على فراش مطاطي في شوارع سمارا الروسية
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قام اثنان من سكان مدينة تولياتي في مقاطعة سمارا وسط روسيا، بالعوم على فراش مطاطي منفوخ بعد أن غمرت مياه الأمطار بعض شوارع المدينة.

ونشر شهود عيان مشاهد فيديو طريفة على موقع يوتيوب، تؤكد غزارة الأمطار وفداحة المشهد في تولياتي ورشة صناعة السيارات الروسية، ومهد سيارات "لادا" الوطنية.

وترافق شريط الفيديو بالتعليق التالي: "ليست سمارا وحدها التي عانت من سوء الأحوال الجوية. ففي مدينة تولياتي أيضا طافت الشوارع وغمرتها المياه للتحول بشكل مؤقت إلى أنهار جارية، بعد هطول الأمطار في 21 يوليو. ولكن اليأس لم ينل من سكان المدينة بسبب الفيضان، وعثروا على طريقة مريحة للتسلية".  

 المصدر: لينتا رو

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