شاهد.. فتاة تنقذ قرشا بيديها العاريتين!

نشرت بوابة "UPI‎" الإلكترونية فيديو لفتاة شابة، من ولاية رود آيلاند الأمريكية، تنقذ سمكة قرش بيديها العاريتين، بعد أن ألقتها الأمواج على صخور الشاطئ.

ويظهر الفيديو الذي صورته والدة الفتاة، الشابة وهي تقف على صخور الشاطئ وتستمتع بأمواج البحر. إلا أن مشاهد الفيديو أخذت طابعا جديا لدى مشاهدة الفتاة لسمكة قرش قذفت بها أمواج البحر إلى الشاطئ.

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فما كان من الفتاة إلا أن أمسكت بذيل السمكة الخطيرة بكل هدوء وثقة بالنفس، وألقت بها بعيدا في مكان أعمق من المياه.

وقالت الوالدة، التي حركت فيها تصرفات ابنتها الشجاعة مشاعر الفخر: "أفتخر وأعتز بابنتي التي أنقذت حياة سمكة قرش علقت بين صخور الشاطئ".

المصدر: لينتا. رو