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زلزال وتساقط للصخور بمدينة جزائرية (فيديو)

أخبار العالم العربي

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تسبب زلزال وقع صبيحة اليوم الجمعة بمدينة بجاية الجزائرية في انهيار صخور أحد الجبال المحاذية لمنطقة سكنية ببلدة "خراطة".

وحسب المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (CRAAG) فإنّ الهزة الأرضية التي بلغت شدّتها 3.8 على سلّم ريختر قد سُجّلت على الساعة 09 و 33 د صباحا بتوقيت غرينتش، وكان مركزها على بعد 4 كيلومترات من منطقة خراطة التابعة لمدينة بجاية الساحلية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بجاية كن المراقب" على الفيسبوك انزلاقا ترابيا وصخريا في حيّ المحجر ببلدة خراطة، في حين لم يتم تسجيل خسائر بشرية لحدّ الساعة.

المصدر: CRAAG + فيسبوك.

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