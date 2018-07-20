فتاة تنتقم من زوجها الخائن في الشارع العام! (فيديو)

نشر موقع "Yangtze Evening News‎" الإخباري مقطع فيديو طريفا لامرأة صينية تنتقم من زوجها بعد أن اكتشفت خيانته لها.

ويظهر الفيديو امرأة تجلس على غطاء محرك سيارة "أودي" سوداء، يجلس فيها زوجها وعشيقته. كما يبين المقطع صراخ الزوجة المخدوعة وهي تضرب الزجاج الأمامي للسيارة بالعصا قائلة: "افتح باب السيارة.. نذل، اخرج من السيارة، هيا".

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كما تظهر المشاهد توقف السيارة عند معبر المشاة وكيف هجمت الزوجة على زوجها قائلة: "قلت إننا سنشتري منزلا وقد شاهدناه البارحة. أما اليوم فأنت مع عشيقتك"، ثم قامت بضربه أمام أعين الحاضرين.

ويذكر شهود العيان الذين توقفوا ليتفرجوا ويصوروا المشهد الغريب، أن الشرطة قدمت وألقت القبض على جميع المشاركين في المشاجرة واقتادتهم إلى مركز الشرطة.

المصدر: لينتا. رو