رحالة روس يعبرون البحر الأسود على طوف إنقاذ

أعلن عضو الجمعية الجغرافية الروسية، يوري بورلاك، مشاركته في رحلة تنطلق من ميناء سيفاستوبل على طوف إنقاذ وتنتهي عند الساحل التركي.

وقال بورلاك: "نحن الآن في مرحلة الموافقات الأخيرة، حيث ستبدأ الرحلة من سيفاستوبل، وسوف تكون المرحلة الأولى إلى اسطنبول، بينما ستكون المرحلة الثانية من اسطنبول إلى أنطاليا، إذا كانت حالة الطوف مقبولة وما تزال قوانا على ما يرام".

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن يشترك إلى جانب بورلاك في الرحلة فلاديمير ليخاتشوف، الذي ستحل ناتاليا، زوجة بورلاك، مكانه في المرحلة الثانية اسطنبول-أنطاليا.

وتبلغ المسافة من سيفاستوبل إلى أنطاليا حوالي ألفي كيلومتر، وقد أكد بورلاك تجهيز وتحضير جميع مستلزمات الرحلة، كما أضاف قائلا: "آمل أن ننهي رحلتنا في الأول من نوفمبر، أي أن الرحلة ستستمر حوالي 100 يوم، وستكفينا المواد الغذائية حتى اسطنبول".

المصدر: نوفوستي