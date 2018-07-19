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إغلاق مطعم في الخبر لرفضه استقبال الزبائن بالزي السعودي

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إغلاق مطعم في الخبر لرفضه استقبال الزبائن بالزي السعودي
okaz.com.sa
المطعم المغلق في مدينة الخبر شرق السعودية
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أغلقت السلطات الأمنية في السعودية، مطعما في مدينة الخبر لنشره إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي رفض فيه دخول الزبائن بالزي الرسمي ما اعتبر مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وجاء قرار الإغلاق بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة شخصية من نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وعقب قيام المطعم بنشر الإعلان، وفرضت عليه غرامة.

واستدعت الشرطة مالك المطعم لأخذ الإجراء المناسب، فيما أغلقت الأمانة المحل حتى يتم مراجعة البلدية والتحقق من التراخيص اللازمة، كما شكلت لجنة لمتابعة القضية من كل من إمارة المنطقة والأمانة والشرطة.

وجاء في بيان اللجنة أن الإجراء يأتي تأكيدا على الثوابت والأنظمة للبلاد واعتزازها بزيها الرسمي.

المصدر: عكاظ

// 26.06.2018 по тикету 15478

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