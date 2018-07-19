// 26.06.2018 по тикету 15478
شخص يحرق نفسه في بغداد بعد طلاق زوجته
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أقدم شخص على حرق نفسه أمام محكمة في بغداد بعد طلاق زوجته، بحسبما ذكره مصدر أمني.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية" نيوز، إن "شخصا أقدم اليوم، على حرق نفسه أمام محكمة البياع في بغداد، بعد طلاق زوجته، ما أدى إلى إصابته بحروق".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتواجدين قرب المحكمة قاموا بإنقاذه ونقله إلى المستشفى لغرض معالجته".
يذكر أن أغلب المحافظات العراقية تعاني من ارتفاع مطرد في حالات الطلاق بالسنوات الأخيرة، نتيجة أسباب مختلفة، بعضها اقتصادية والبعض الآخر نتيجة مشاكل عائلية.
المصدر:. السومرية
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