عارضة أزياء تظهر وهي ترضع ابنتها

أثارت عارضة الأزياء، مارا مارتن، ضجة كبيرة أثناء عرض أزياء بمدينة ميامي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بينما ظهرت وهي ترضع طفلا صغيرا.

وفي العرض السنوي للأزياء الذي يعرف باسم Sports Illustrated Show، يوم الأحد 15 يوليو الجاري، ظهرت مارتن على خشبة المسرح بلباس "بكيني" ذهبي اللون، بينما كانت ترضع ابنتها أريا، البالغة من العمر خمسة أشهر.

وكتبت مارا على صفحتها في موقع إنستغرام: "لم أتوقع أن أتصدّر أنا وابنتي عناوين الأنباء بسبب نشاط نقوم به كل يوم".

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وأضافت أن "كل ما هنالك أنني أم ترضع ابنتها وهي تمشي، ولا شيء أكثر من ذلك".

وقد رحّب العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بما قامت به مارا مارتن، واعتبره البعض "ملهما"، بينما اعتبر البعض الآخر أن ما فعلته عارضة الأزياء، لم يكن الغرض منه سوى لفت الأنظار.

يذكر أن مارا مارتن واحدة من 16 عارضة أزياء وصلن إلى نهائي المنافسات، ووقع عليهن الاختيار للمشاركة في العرض السنوي المذكور.

المصدر: CBS NEWS