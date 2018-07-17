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حافلة تتدلى من حافة جسر في حادثة غريبة بمدريد (فيديو)

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حافلة تتدلى من حافة جسر في حادثة غريبة بمدريد (فيديو)
Emergencias Madria / Ruptly
حافلة تتدلى من حافة جسر في حادثة غريبة بمدريد
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توقفت حافلة تابعة للنقل العمومي في مدريد بشكل مخيف، حيث خرج نصفها الأمامي عن الطريق وظلت معلقة على حافة جسر، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها واخترقت حاجز الأمان.

ووقع الحادث، يوم الأحد 15 يوليو الجاري، الساعة السادسة صباحا، على الطريق السريع "M-11" في العاصمة الإسبانية، ولحسن الحظ لم يكن هناك ركاب على متن الحافلة في ذلك الوقت، إلا أن خدمات الطوارئ في البلاد، أفادت بأن السائق أصيب بجروح طفيفة وتمكن من الفرار من الحافلة المترنحة على الجسر.

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ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة على الجسر، كم كان السائق محظوظا، حيث كان الجزء الأمامي للحافلة ذات المفاصل المترابطة "bendy bus"، معلقا بالكامل على الجسر.

ووصلت فرقة الطوارئ في مدريد إلى الموقع لسحب الحافلة باستخدام حبال كبيرة ورافعة، ومنع سقوطها على الطريق أدناه، وتم نقل الحافلة فيما بعد إلى مرآب شركة النقل البلدي (EMT) بحلول الساعة الثامنة صباحا، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

جدير بالذكر أن الحافلة كانت في طريق عودتها من مهرجان "Mad Cool" في "Valdebebas"، بعد نقلها المشاركين إلى هناك، وتحقق الشرطة حاليا في ما إذا نتج الحادث عن عطل ميكانيكي أو خطأ من السائق.

المصدر: RT

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