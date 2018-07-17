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أديداس تصنع ألبستها من البلاستيك المدور

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أديداس تصنع ألبستها من البلاستيك المدور
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أعلن مسؤولو العلامة التجارية الألمانية أديداس أن الشركة ستمتنع عن استخدام مادة البوليستر في تصنيع منتجاتها من الألبسة، بحلول عام 2024.

وستستخدم أديداس البلاستيك المعاد تدويره فقط في صناعة الملابس بحلول عام 2024، عوضا عن البوليستير الذي تستخدمه ماركات إنتاج الألبسة الرياضية الأخرى، لأن قماشه يتصف بالخفة ويجف بسرعة بعد الغسيل.

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وتعتزم الشركة أيضا إنتاج معدات رياضية مختلفة من البلاستيك المعاد تدويره من الزجاجات والملابس القديمة ومن مخلفات أخرى.

وستوفر أديداس ما يصل إلى 40 طنا من البلاستيك سنويا، وفقا للبرنامج الجديد في الحفاظ على الطبيعة، بدءا من هذا العام. وسيتم خفض التصنيع باستخدام البوليستر إلى 41% بحلول صيف 2019. كما ستنتج أديداس 5 ملايين زوج من الأحذية المصنوعة من مواد معاد تدويرها (مقارنة بمليون زوج من الأحذية أنتجت عام 2017).

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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