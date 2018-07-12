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الإمارات.. الحرارة تتجاوز 51 درجة مئوية!

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الإمارات.. الحرارة تتجاوز 51 درجة مئوية!
Sputnik
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وصلت الحرارة في دولة الإمارات إلى 51.5 درجة مئوية بالقرب من منطقة ليوا الصحراوية، في ظاهرة بيئية قياسية سجلت لأول مرة هذا العام.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر موجة الحر الشديد لأيام عدة قادمة، لتتراوح درجات الحرارة بين 46 و51 مئوية، في المناطق الساحلية والداخلية على حد سواء. كما يبلغ معدل الرطوبة في البلاد قرابة 80%.

ومن المتوقع أيضا هبوب رياح رملية عبر الإمارات، من شأنها جعل الرؤية أقل وضوحا على طرقات البلاد.

كما يتوقع المركز الإماراتي أن تتعدل الحرارة قريبا على طول الساحل الشرقي للبلاد، نحو درجات أكثر برودة.

المصدر: Gulf News + Twitter

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