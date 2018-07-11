هجوم مفاجئ لنمر هندي على أبقار وسط قرية! (فيديو)

صور مزارع هندي بالصدفة حادثة نادرة لانقضاض نمر على قطيع أبقار كان يسير داخل قرية في الهند، إذ لا يعرف عن النمور عادة مهاجمة مواطن البشر.

ويظهر الفيديو بداية كيف رابط النمر واختبأ في حرش على جانب الطريق منتظرا مرور الأبقار. ومن ثم انتظر حتى مر القطيع كاملا، ليهاجم بحركة خاطفة آخر بقرة ويقضي عليها.

والغريب في الحادثة، جرأة النمر الهندي الكبيرة في الاقتراب من مواطن البشر وتجمعاتهم، مع العلم أنه يفضل عادة البقاء في الغابات والاصطياد فيها. كما أن النمر هاجم على مرأى ومسمع مزارعي القرية الذين لم يمتلكوا الوقت الكافي لإنقاذ البقرة.

ويعد النمر الهندي من الحيوانات المفترسة المهددة بالانقراض في شبه الجزيرة الهندية، بسبب عمليات الصيد الجائر والاتجار بجلودها. كما أن البشر أيضا باتوا يوسعون عمليات الاستيلاء على أراضي النمور الطبيعية والتغلغل فيها.

المصدر: YouTube