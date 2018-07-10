ستاربكس تتخلى عن المصاصات البلاستيكية نهائيا (فيديو)

قررت شركة ستارباكس التخلي عن استخدام جميع المصاصات البلاستيكية في متاجرها العالمية بحلول 2020.

وتنوي الشركة العملاقة سحب المصاصات البلاستيكية من 28 ألف متجر حول العالم، في خطوة من شأنها وقف استهلاك مليار مصاصة كل عام.

وعوضا عن المصاصات، سيتم تقديم أغطية أكواب خاصة تسمح للعملاء بالشرب دون الحاجة لاستخدام المصاصة.

ويأتي قرار ستاربكس دعما للبيئة وحفاظا عليها، على أمل أن تحذوا حذوها شركات عالمية أخرى. وأيدت الخطوة عشرات المنظمات البيئية حول العالم، على رأسها "Ocean Conservancy" و"World Wildlife Fund".

كما بدأت ستاربكس بتطبيق القرار الجديد في مدينة سياتل التي كانت أول مدينة أمريكية منعت استخدام المصاصات البلاستيكية في مقاهيها ومطاعمها بشكل قاطع.

ويتم مؤخرا التركيز على خطر المصاصات دون غيرها، بعد الفيديو المؤثر الذي انتشر عام 2015، وتظهر فيه سلحفاة بحرية وهي تعاني بشدة من مصاصة بلاستيكية دخلت أنفها وعلقت عميقا فيه، إذ سجلت الحادثة في وسط المحيط.

ويقدر خبراء أن استخدام المصاصات يؤدي إلى تجمع ما يعادل 10 ملايين طن سنويا، من مخلفات البلاستيك في مياه البحار والمحيطات.

المصدر: BBC